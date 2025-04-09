Экранизация Minecraft может получить продолжение

Режиссер экранизации Minecraft Джаред Хесс сообщил, что в Warner Bros., вероятно, уже обсуждают возможность создания продолжения.

По словам Хесса, вселенная игры настолько огромна, что в оригинальной ленте команда просто не смогла раскрыть все те элементы, которые хотела.





Создатели также оставили непрозрачный намек на продолжение в самом финале фильма, в котором появляется Алекс, женская версия Стива.