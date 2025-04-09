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Экранизация Minecraft может получить продолжение

Андрей Квасков
9 апреля 14:32
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Режиссер экранизации Minecraft Джаред Хесс сообщил, что в Warner Bros., вероятно, уже обсуждают возможность создания продолжения.

По словам Хесса, вселенная игры настолько огромна, что в оригинальной ленте команда просто не смогла раскрыть все те элементы, которые хотела.

Создатели также оставили непрозрачный намек на продолжение в самом финале фильма, в котором появляется Алекс, женская версия Стива.

Экранизация Minecraft уже попала в топ-10 самых кассовых игровых адаптаций в истории, а также показала один из лучших стартов среди проектов Warner Bros. Видимо, сиквел — лишь вопрос времени.

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Андрей Квасков
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