Журналистам стало известно, что Джина Принс-Байтвуд (сериал «Плащ и Кинжал») ведёт переговоры об экранизации комикса Грега Рака «Старая гвардия» со студией Skydance Media. Дэвид Эллисон («Джек Ричер», сериал «Видоизменённый углерод»), Дана Голдберг и Дон Грейнджер («Миссия невыполнима: Последствия») выступают продюсерами картины. Съёмки могут начаться уже к этому ноябрю.

«Старая гвардия» рассказывает о небольшом отряде солдат во главе с женщиной по имени Энди. Эти бойцы бессмертны, и их уже многие годы используют как наёмников. Однажды группа узнаёт об ещё одном «вечном» герое — чернокожей женщине, которая служит в морской пехоте. А некая организация тем временем, оказывается, записывает все действия бессмертных на камеру.