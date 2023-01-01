«Элементали не смешиваются» — вышел трейлер «Элементарно» от Pixar

Pixar наконец представила полноценный трейлер мультфильма под названием «Элементарно» (или Elemental в оригинале).

По сюжету в одном городе живут существа, олицетворяющие разные стихии: огонь, воду, землю и воздух. И у них есть правило: элементали разных стихий не должны встречаться друг с другом.

В центре внимания будут «вспыльчивая молодая девушка и плывущий по течению парень», которые обнаружили, как много у них общего, несмотря на все различия.

Премьера состоится 16 июня.