«Элементали не смешиваются» — вышел трейлер «Элементарно» от Pixar

Pixar наконец представила полноценный трейлер мультфильма под названием «Элементарно» (или Elemental в оригинале).
По сюжету в одном городе живут существа, олицетворяющие разные стихии: огонь, воду, землю и воздух. И у них есть правило: элементали разных стихий не должны встречаться друг с другом.
В центре внимания будут «вспыльчивая молодая девушка и плывущий по течению парень», которые обнаружили, как много у них общего, несмотря на все различия.
Премьера состоится 16 июня.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Бан за спойлерыЗаткните кто-нибудь пророка!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.