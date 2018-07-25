Журналистам The Hollywood Reporter стало известно, что актриса, исполнившая роль Агента О в третьей части «Людей в чёрном», вернётся в серию. Эмма Томпсон присоединилась к Крису Хемсворту («Тор»), Тессе Томпсон (сериал «Мир Дикого Запада»), Лиаму Нисону («Список Шиндлера», «Звёздные войны: Скрытая угроза») и Кумейлу Нанджиани (сериал «Кремниевая долина»), которые уже стали частью актёрской команды спин-оффа.

Хотя подробности о сюжете и персонажах держатся в секрете, известно (и очевидно), что Томпсон сыграет именно Агента О — главу тайной организации «Люди в чёрном», которая контролирует пребывание инопланетян на Земле и решает возникающие конфликты.

Студия уже давно пытается воскресить франшизу. В 2016 году Sony планировала выпустить кроссовер, в котором появятся персонажи из фильмов «Люди в чёрном» и «Мачо и ботан», однако идея так и не получила развития.

Теперь нас ждёт «обычный» спин-офф, который станет мягким перезапуском — в сюжете снова будут фигурировать секретная организация и пришельцы. У Sony уже готов сценарий, его написали Мэтт Холлоуэй и Арт Маркум («Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь»).

Премьера фильма от режиссёра Ф. Гэри Грея («Голос улиц» и «Форсаж 8») назначена на 14 июня 2019 года.