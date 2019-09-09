Когда вторая часть блокбастера Энди Мускетти «Оно» вышла в прокат, в сети стали появляться слухи о вероятном релизе «супер»-версии картины, которая будет включать сразу оба фильма. Представляете себе хоррор на пять часов? А вот режиссёр вполне представляет!

Студия возможно ещё не знает… Шучу, на самом деле мы со студией обсуждаем возможность выпустить «супер»-версию, основанную на монтаже двух фильмов. В неё войдут все дополнительные материалы, которые не попали в театральные релизы. И да, есть пара сцен, которые я бы хотел доснять, чтобы эта версия фильма дарила новый опыт просмотра.

Энди Мускетти, постановщик

Режиссёр также рассказал, на каких сценах настоял Стивен Кинг и почему намёк на сексуальную ориентацию в фильме сделали более явным, чем в книге.

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Продолжение было обречено проиграть в сравнении с первой частью — но разве это делает его плохим?

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