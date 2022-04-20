Энди Серкис возвращается к экранизации «Скотного двора» — теперь в анимационном формате

В 2018-м мы писали, что Энди Серкис стал постановщиком фильма по «Скотному двору» Джорджа Оруэлла. Картину планировали выпустить на Netflix.

Но с тех пор проект так и не запустили, а сам Серкис успел снять вторую часть «Венома». И вот, новый анонс. Энди Серкис вместе со своей кинокомпанией The Imaginarium при участии компании Aniventure запускают в работу анимационный фильм по «Скотному двору». Сценарий адаптирует Николас Столлер («Дора и затерянный город», «Аисты»).

Других подробностей пока нет — есть лишь промокадр. Возможно, фильм будет выполнен в 3D-технике.

«Скотный двор», вдохновлённый российской революцией 1917 года, рассказывает о некой ферме, в которой животные решили устроить революцию против своего не самого успешного хозяина. Но, стремясь к равенству и свободе, со временем они вернулись к новой диктатуре, в которой «все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».