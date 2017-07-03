Кинокомпания Enjoy Movies, снявшая «Защитников», заявила о намерении подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Кинокомпания имеет долговые обязательства перед Фондом кино, министерством культуры РФ и ещё рядом организаций. Общая сумма долга не называется, но известно, что его выплата была просрочена на три месяца.

В Фонде кино заявили, что знают о банкротстве Enjoy Movies, однако сама компания от каких-либо комментариев отказалась.

В мае из состава акционеров кинокомпании вышли Сарик и Гевонд Андреасяны — её сооснователи. На данный момент «Защитники» — последний фильм, снятый Enjoy Movies.

В принципе, ничего удивительного! «Защитники» — идиотическая четвёрка Если кратко — ни в коем случае не ходите. Плохо в этом фильме почти всё.

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