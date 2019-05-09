Энтузиасты обновили бой Бена Кеноби и Дарта Вейдера из «Новой надежды»

На YouTube-канале FXitinPost в начале мая вышло фанатское видео, в котором представлена обновлённая версия боя между Беном Кеноби и Дартом Вейдером времён четвёртого эпизода. Вот что получилось у энтузиастов:

Ролик напоминает сражением между Оби-Ваном и Энакином из «Мести ситхов», при этом сам Вейдер по накалу эмоции и мощи похож на свою версию из «Изгоя-один». Для большей правдоподобности автор видео вмонтировал в свою работу вставки из четвёртого эпизода — новая сцена выглядит как влитая.

Вот каким был оригинал:

В начале мая Disney объявили, что следующие три неизвестные картины по вселенной далёкой будут выходить каждые два года, начиная с 2022-го. Девятый эпизод — «Скайуокер. Восход» — выходит в российском прокате 19 декабря.