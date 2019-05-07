Disney выпустили обширный пресс-релиз, в котором поделилась планами на обширный список фильмов как собственного производства, так и производства Fox. Компания перенесла несколько ожидаемых релизов этого года, а также озвучила, когда выйдут следующие «Аватары» и «Звёздные войны».

Четыре части «Аватара» будут выходить в предрождественскую неделю в декабре каждые два года, начиная с 2021-го. То есть в итоге увидят свет пять частей, а не четыре, как было объявлено ранее.

будут выходить в предрождественскую неделю в декабре каждые два года, начиная с 2021-го. То есть в итоге увидят свет пять частей, а не четыре, как было объявлено ранее. Новые полнометражные «Звёздные войны» будут выходить в предрождественскую неделю в декабре каждые два года, начиная с 2022-го, всего нас ждёт три фильма. Пока неизвестно, о каких именно картинах идёт речь — трилогии Райана Джонсона или шоураннеров «Игры престолов». Обещанный перерыв составит три года.

Два ожидаемых релиза этого года переехали на 2020-й год: теперь экранизация «Артемиса Фаула» выйдет 29 мая (был запланирован на 8 августа), а многострадальные «Новые мутанты» увидят свет лишь 4 марта (в прошлый раз их переносили на 1 августа).

Все прочие фильмы по вселенной Marvel, над которыми работала Fox, компания убрала из расписания. Даты пропали у трёх неназванных фильмов и сольника про Гамбита от Ченнинга Татума.

Дату выхода получила космическая фантастика Ad Astra с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом, которая рассказывает о том, как инженер армейского корпуса по всей галактике ищет своего отца — тот исчез 20 лет назад в миссии по поиску внеземной жизни. Фильм выйдет 20 сентября 2019-го.

Кроме того, стали известны конкретные даты выхода ещё нескольких проектов Disney и Fox.

Анимационная детская комедия «Камуфляж и шпионаж» (Spies in Disguise) с Томом Холландом и Уиллом Смитом на озвучке после переносов всё же увидит свет — на Рождество 2019-го.

Приключенческий триллер о землетрясении в подземной лаборатории Underwater выйдет 10 января 2020-го.

Новый фильм во вселенной Kingsman (обещанный приквел) запланирован на 14 февраля.

CGI-фильм «Зов предков» (Call of Wind) по мотивам одноимённого романа Джека Лондона увидит свет 21 февраля. В нём заявлены Харрисон Форд, Дэн Стивенс и Карен Гиллан.

Следующий мультфильм от Pixar — фэнтезийная сказка про братьев-эльфов под названием Onward — выйдет 6 марта.

Киноадаптация «Мулан» c Лю Ифэй на главной роли заявлена на 27 марта.

Фильм Free Guy от Шона Леви и с Райаном Рейнольдсом про работника банка, который осознаёт, что он в видеоигре, выйдет 3 июля.

Выход полнометражной версии мультсериала «Закусочная Боба» намечена на 17 июля.

Также не повезло следующему фильму про Индиана Джонса — теперь он запланирован на 9 июля 2021-го, хотя до этого его собирались выпустить на год раньше. На этот же год перенесли экранизацию комикса «Нимона» Ноэль Стивенсон (шоураннер перезапущенной «Ши-Ры») — она выйдет 3 марта 2021 года.

Для проектом Киновселенной Marvel компания «застолбила» восемь дат: два фильма выйдут в 2020-м и по три в 2021-м и 2022-м. Пока что ни у одного из них нет названия — впрочем, кое о каких картинах СМИ уже писали ранее.