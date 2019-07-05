Издание Rock, Paper & Shotgun обратило внимание на релиз новой версии фан-модификации Mass Recall для второй части StarCraft. Она переносит кампании из первой части на движок второй. И хотя мод можно было скачать и ранее — он находился в разработке несколько лет — нынешнюю версию 7.1 можно считать наиболее завершённой.

Автор RPS отмечает, что Blizzard никак не воспрепятствовали разработчикам, хотя они адаптировали ассеты (голоса, кат-сцены и прочее) из оригинальной игры. Вероятно, седьмую версию компания тоже не будет прикрывать.

У Mass Recall много опций, которые позволяют сделают адаптацию настолько близкой к оригиналу, насколько нужно игроку. Например, там, где это уместно по лору, можно подключить юнитов из дополнения к первой части Brood War. Можно включить старый или современный интерфейс, а также выбрать только оригинальную музыку или расширенный плейлист.

Модификация разрабатывалась с 2014 года. Версия 7.1 поддерживает другой глобальный мод — Enslavers Redux. Он дополняет оригинальную кампанию и добавляет новые миссии. Кроме того, Mass Recall добавляет миссии из демо оригинала и версии игры для Nintendo 64 — в ней были эксклюзивные миссии за вице-адмирала Алексея Стукова.

Запустить модификацию можно даже на бесплатной версии StarCraft II: Wings of Liberty. Для этого нужно скачать Mass Recall (версию 7.1, не 7.0) со страницы SC2Mapster в директорию игры, а затем распаковать только файл установщика. Он установит остальные файлы. Для игры даже не нужно логиниться.