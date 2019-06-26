Прокатчик «Ракета Релизинг» совместно с проектом «Аниме в России» анонсировал выход трёх полнометражных аниме-мультфильмов в российский прокат. Общая тема — «Лето, аниме и роботы», все три ленты связаны с жанром «меха».

«Код Гиас: Лелуш Воскресший» — с 18 июля

Полнометражка продолжает события трёх мультфильмов, которые, по сути, представляют собой переписанную и дополненную версию мультсериала.

Благодаря реформированной Объединённой Федерации Наций удалось привнести в мир спокойствие и порядок. Однако наслаждаться мирными деньками пришлось недолго. Во время поездки в лагерь беженцев Наннали и сопровождавший её Сузаку, который был переодет человеком в маске Зеро, подверглись нападению таинственного незнакомца. В итоге эта парочка была побеждена и увезена неизвестным найтмером. Каллен, Ллойд и Саёко проникают на землю воинов, в королевство Зилкстан, выполняя секретный приказ Шнайзеля. Вот только их миссию неожиданно прерывает загадочный обладатель гиаса. Там же они находят C.C., которую нападавший назвал «бывшей главой (Ордена Гиаса)». Чего желает королевство Зилкстан, непобедимое королевство, которое когда-то победило армию Священной Британской Империи? Желает надежды или отчаяния? Всё сводится к замыслу C.C. и людям из королевского дворца Зилкстан… тем, кто знает о гиасе.

«Мобильный воин Гандам: Нарратив» — с 15 августа

Создатели картины позиционируют её как «точку входа» для новичков. Выход фильма приурочен к 40-летию всей франшизы.

История о галактических войнах, главным оружием в которых являются высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами или Воинами, и их пилоты — представители новой ступени эволюции. Человечество покорило звёзды и создало колонии в самых разных уголках космоса. Одна из таких колоний решила отделиться от Земли и объявила ей войну. В 0097 году Вселенского Века, спустя год после серьёзного военного конфликта, едва не приведшего к глобальной катастрофе, человечеству казалось бы ничего не угрожает… Пока на земной орбите не был замечен давно исчезнувший Золотой Мобильный Доспех, появление которого грозит изменить судьбу всей Вселенной.

Promare — с 29 августа

Оригинальный тайтл, рассказывающий о борьбе футуристических пожарных с огненными террористами. Режиссёр Хроюки Имаиси и сценарист Кадзуки Накасима — выходцы из GainaX, подарившей миру культовый сериал «Гуррен-Лаган». А позднее они работали над Kill la Kill на собственной студии Trigger.

Организаторы показа отмечают, что прокатывать мультфильмы будут в дубляже, возможно, где-то их покажут с субтитрами, но пока об этом рано говорить — нужно дождаться списка городов. Ленты будут идти в кинотеатрах примерно по две недели.

Кроме того, с 27 июня кинокомпания «Пионер» начнёт показывать мультфильм Миядзаки «Принцесса Мононоке» в кинотеатрах. Ранее она показала русский трейлер.