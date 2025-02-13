«Это крутой паркур-шутер, которого я не ожидал» — что думают критики об Avowed от Obsidian

13 февраля появились первые оценки экшен-RPG Avowed от Obsidian. Игра получила 80 баллов на Metacritic и 83 балла на OpenCritic.
Одни критики пришли в восторг от ролевой игры, а другие встретили ее куда более сдержанно. Особенно хвалят боевую систему и исследование мира, а вот о сюжете мнение журналистов разделилось.
Обладатели Deluxe-издания Avowed получат доступ к игре уже сегодня вечером. А релиз для всех состоится 18 февраля.
But Why Tho?
Avowed — очередной триумф от Obsidian. Благодаря великолепному миру, запоминающимся персонажам, яростным сражениям и интуитивной, но глубокой кастомизации, игра подчеркивает влияние игрока. Геймплей и повествование гарантируют, что каждое прохождение будет уникальным.
ScreenRant
Это умно и тщательно разработанная RPG, которая позволяет игроку легко погрузиться в ее мир. Нарратив и построение мира — самые сильные стороны игры. Конечно, избежать некоторых минусов RPG от первого лица избежать не удалось, но они настолько незначительные, что на фоне остальных триумфов игры их легко упустить из виду.
GameSpot
Эффектная и увлекательная боевая система Avowed сводится на нет из-за несбалансированной системы улучшений и неинтересного сюжета, который тратит весь свой потенциал.
VGC
Это крепка экшен-RPG с увлекательным сценарием, хорошими боями и впечатляюще детализированным окружением. Разве что раздражает, что после завершения основной истории не получится закончить побочки. Но не торопитесь, наслаждайтесь всем, что предлагает игра. И вы найдете множество запоминающихся моментов.
Digital Spy
В Avowed много значимых выборов игрока, побочного контента и наград за исследование. Все это подкреплено приятным мувментом и одной из лучших боевок в экшен-RPG от первого лица. Возможно, Obsidian не смогла переизобрести жанр, но добилась всего, чего хотела. Получилось супервеселое приключение, которое точно стоит потраченного времени.
Rock, Paper, Shotgun
Avowed — не та фэнтезийная RPG от Obsidian, которую я хотел. Но это увлекательный паркур-шутер от первого лица с заклинаниями, которого я не ожидал.
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