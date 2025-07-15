«Это не новая франшиза» — детали новой игры от автора перезапуска God of War





Сейчас Sony Santa Monica занята проектом не по лицензии или новой вселенной, хотя может показаться, что это действительно новая серия. Вопреки старым слухам, события тайтла развернутся не в научной фантастике.





Другой инсайдер заявил, что новинка будет разительно отличаться от других релизов Sony Santa Monica. Это же подтвердил и Шрайер.





Изначально реакция Шрайера на игру была 🫤, но после его эмоции сменились на 😲.



Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл первые детали новой игры Кори Барлога — геймдиректора перезапуска God of War.