«Это случится снова» : HBO показал первый тизер мини-сериала «Чернобыль»

Канал HBO показал первый тизер мини-сериала «Чернобыль». Шоу расскажет про катастрофу, которая случилась на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Авторы включили в него эпизоды из жизни реальных ликвидаторов последствий. Главные роли играют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Всего в шоу будет пять эпизодов. Сценарий к ним написал Крейг Мазин, работавший над сюжетами фильмов «Очень страшное кино 3-4», «Белоснежка и охотник 2» и «Мальчишник в Вегасе». Режиссёром выступает Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Викинги», «Ходячие мертвецы»).

Премьера сериала состоится на канале HBO 6 мая.