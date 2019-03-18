«Это то, кто я есть»: первый трейлер второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» 

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В сети появился первый трейлер продолжения сериала про Сабрину Спелман.

В новом ролике Сабрина встретилась с Сатаной в человеческом обличии, а ещё успела сжечь парочку демонов, свернуть шеи нескольким людям, воскресить Эмброуза. Что с ним случилось, мы узнаем во втором сезоне.

«Леденящие душу приключения Сабрины» вернутся на Netflix уже 5 апреля.

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Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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