«Это то, кто я есть»: первый трейлер второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» 

Лучшие мультфильмы 2018 (и аниме тоже есть!) Вспоминаем красочное фэнтези из Японии и Китая, душевные притчи, смешных супергероев, собак-эстетов и одну мрачную сказку из России.

«Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко Откуда взялись роботы-матрёшки, разрушенный Кремль, мир-ГУЛаг и утопическая монархия? Разве всё это было в книге? Сравниваем роман Лукьяненко и его экранизацию.

Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие Знаете ли вы, кто был прототипом механика Зелёного из «Тайны третьей планеты», сколько экранизаций у «Великого Гусляра» и зачем Алиса Селезнёва работала в Сколково?