«Это то, кто я есть»: первый трейлер второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» 

В сети появился первый трейлер продолжения сериала про Сабрину Спелман.
В новом ролике Сабрина встретилась с Сатаной в человеческом обличии, а ещё успела сжечь парочку демонов, свернуть шеи нескольким людям, воскресить Эмброуза. Что с ним случилось, мы узнаем во втором сезоне.
«Леденящие душу приключения Сабрины» вернутся на Netflix уже 5 апреля.
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Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.
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