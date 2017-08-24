Фанатская теория: зачем на самом деле Король Ночи пришёл на ледяное озеро?

Осторожно, спойлеры! Материал содержит спойлеры к последней серии «Игры престолов». Если вы ещё не смотрели, то почитайте лучше наш обзор «Защитников» от Marvel/Netflix . Спойлер: всё плохо

Шестой эпизод нового сезона «Игры престолов» показал одну из самых зрелищных сцен за всю историю сериала. Увы, вся эта зрелищность сравнима разве что с глупостью, которая творится на экране. Авторы оставили поклонников сериала со множеством вопросов. Откуда у мертвецов цепи? Как Дейенерис так вовремя прилетела? Почему не треснул лёд? И зачем мертвецам ждать столько времени?

На часть этих вопросов попытался ответить пользователь Reddit deamonx12. Он выдвинул любопытную теорию, что Король Ночи пришёл вовсе не за отрядом Джона Сноу, а за драконами Дейенерис. Вот что фанат думает по этому поводу:

Поначалу меня беспокоил промежуток времени между нападением и моментом, когда Джендри отправил ворона. Но позже я заметил метательные копья. Белые ходоки принесли три копья (но их на самом деле пять — прим. МирФ) и при этом ни разу не атаковали ими героев, несмотря на всю сверхъестественную точность. Если Белые ходоки связаны с миром магии, то они наверняка должны ощутить присутствие драконов. (Красная комета была явно необычной, её заметили из многих уголков планеты.) Возможно, мертвецы подозревали, что два человека, которых воскресил Владыка света, могут привести сюда и драконов. Зрители могли подумать, что островок посреди озера был простой удачей, но на самом деле это ловушка. Загнав дракона на озеро, Король Ночи и его прислужники запросто смогли бы вытащить зверя с помощью цепей. В противном случае, цепи, взявшиеся как будто из ниоткуда, кажутся слишком удачной находкой.

Три метательных копья, огромные цепи, долгое выжидание… Фанатская теория отлично объясняет все эти кажущиеся несуразности. Более того, она вписывается в существующую картину мира. Мы уже видели, что Король Ночи способен блокировать способность Брана наблюдать за миром с помощью ворон, а значит не исключено, что и у него самого есть похожая способность. Ведь что Белые ходоки, что Трёхглазый ворон так или иначе связаны с наследием Детей леса.

Как бы то ни было, больше о способностях Короля Ночи мы наверняка узнаем в финальном эпизоде этого сезона!

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