11 октября стало известно, что в возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Архипович Леонов — первый человек в открытом космосе и участник двух космических экспедиций, «Восход-2» и «Союз-19» (Союз-Аполлон).

Но Алексей Леонов известен не только легендарным экспедициям — многие знают о его художественном таланте. Собрали несколько работ, посвящённых космосу и фантастике.

«Над Чёрным морем»

В картине «Над Черным морем» я постарался изобразить Землю такой, какой видел ее с высоты около пятисот километров. Район Черного моря выбран не случайно, ведь именно тут был осуществлен выход из корабля. Кроме того, здесь в поле зрения попадают самые характерные детали земной поверхности — море, горы, равнина. Журнал «Техника молодёжи» (1966), картина версии 1973 года

«Утро в космосе»

Выходим из ночи в утро. Видно, как начинает быстро светлеть горизонт. Яркая красная полоса опоясывает всю Землю, затем переходит в оранжевую, оранжевая в голубую, голубая через синий полутон в фиолетовую, и затем уже простирается чёрное бархатное космическое небо. Вот и солнце встаёт. Оно большое и необычно выглядит в своем красном кокошнике — солнечной короне. Несколько секунд, и корона растаяла. Солнце становится меньше и меньше, но зато ярче и ярче. Алексей Леонов, «Выхожу в космос»

«Ночное свечение ореола атмосферы»

Защёлкали приборы. Побежали стрелки хронометра. Включаю электронный глобус — он нам поможет определить местонахождение над Землёй, покажет все радиостанции Земли, а также свет и тень. Свет и тень — это важно в космосе. За одни земные сутки в космосе проходит шестнадцать космических суток со сменой дня и ночи. За одни земные сутки солнце в космосе восходит и заходит шестнадцать раз! Алексей Леонов, «Выхожу в космос»

«Космический корабль „Восход-2“»

Мы стали рассматривать корабль. А Сергей Павлович очень весело и с гордостью говорил: — Знакомьтесь, знакомьтесь — «Восход-2». Нам необходимо ответить на вопрос — может ли человек находиться в условиях открытого космоса?.. И не просто находиться, а работать!.. Человек, находящийся на борту космического корабля, должен уметь плавать в космосе, как моряк в океане. Вот через эту шлюзовую камеру, — и Сергей Павлович показал на необычную трубу, — человек и выйдет в космос. Каждый из нас попробовал руками трубу-шлюз. Всё было прочно и добротно, но как-то не верилось, что выход человека в космос возможен в ближайшее время. Алексей Леонов, «Выхожу в космос»

«Выхожу в космос»

Я подтянул распрямившийся на всю длину фал и быстро пошёл на корабль. При подходе к кораблю выставил вперёд руки и, коснувшись стенок шлюза, с силой оттолкнулся от него. И вдруг я завращался как-то сложно: вначале через голову, а затем слева-направо. Фал начал опутывать меня, как спрут. Это плохо — он связывал меня. И хорошо — вращение замедлилось, и я остановился недалеко от корабля. Фал кольцами стал сползать с меня и свободно повис между мной и кораблём. Я понял — резкие движения в космосе противопоказаны. Следующий отход от корабля я делал с учётом своих ошибок — я приобретал опыт плавания в открытом космосе. Алексей Леонов, «Выхожу в космос»

Совместные с Андреем Соколовым фантастические работы

Почтовые марки СССР «15-летие космической эры» (1972)

Также за авторством Соколова и Леонова.