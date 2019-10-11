По данным газеты «Коммерсантъ» и ТАСС, скончался советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. Похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Он родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сейчас — Кемеровская область). Он стал первым человеком, который вышел в открытый космос — это случилось в 1965 году. Полёт «Восхода-2» едва не завершился трагедией — из-за раздутия скафандра Леонов едва смог вернуться на корабль, само судно разгерметизировалось, а при посадке отказала автоматика, из-за чего аппарат приземлился в глухой тайге. По мотивам этих событий в 2017-м в России вышел фильм «Время первых».
Алексей Леонов был 11-м советским космонавтом.
Информацию о смерти подтвердили в Центре подготовки космонавтов, а также его помощница Наталья Филимонова.
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