Бизнес-журнал ICv2 опубликовал продажи топ пять настольных ролевых игр в весенний период 2019 года. В список вошли данные по розничной торговле в США и Канаде — по ним нельзя оценить всю статистику продаж, но составить общую картину можно.

Вот каким получился список тайтлов:

  1. Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast)
  2. Starfinder (Paizo Publishing)
  3. Star Wars RPG (Fantasy Flight Games)
  4. Vampire (White Wolf Publishing)
  5. Pathfinder (Paizo Publishing)

Кроме того, издание привело данные по другим сегментам хобби:

  • топ-10 коллекционных игр (лидирует MtG);
  • топ-10 настольных игр (лидируют «Колонизаторы»/Catan);
  • топ-10 карточных/игр на кубиках (лидируют «Кодовые имена»);
  • топ-5 не-коллекционных игр с миниатюрами (лидирует Warhammer 40,000).

1 августа в США начался фестиваль настольных и настольных ролевых игр Gen Con, на котором авторы и издатели представят десятки новых проектов и запустят их продажу. Будем следить, как изменится список после конвента.

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