Бизнес-журнал ICv2 опубликовал продажи топ пять настольных ролевых игр в весенний период 2019 года. В список вошли данные по розничной торговле в США и Канаде — по ним нельзя оценить всю статистику продаж, но составить общую картину можно.
Вот каким получился список тайтлов:
- Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast)
- Starfinder (Paizo Publishing)
- Star Wars RPG (Fantasy Flight Games)
- Vampire (White Wolf Publishing)
- Pathfinder (Paizo Publishing)
Кроме того, издание привело данные по другим сегментам хобби:
- топ-10 коллекционных игр (лидирует MtG);
- топ-10 настольных игр (лидируют «Колонизаторы»/Catan);
- топ-10 карточных/игр на кубиках (лидируют «Кодовые имена»);
- топ-5 не-коллекционных игр с миниатюрами (лидирует Warhammer 40,000).
1 августа в США начался фестиваль настольных и настольных ролевых игр Gen Con, на котором авторы и издатели представят десятки новых проектов и запустят их продажу. Будем следить, как изменится список после конвента.
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