Бизнес-журнал ICv2 опубликовал продажи топ пять настольных ролевых игр в весенний период 2019 года. В список вошли данные по розничной торговле в США и Канаде — по ним нельзя оценить всю статистику продаж, но составить общую картину можно.

Вот каким получился список тайтлов:

Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast) Starfinder (Paizo Publishing) Star Wars RPG (Fantasy Flight Games) Vampire (White Wolf Publishing) Pathfinder (Paizo Publishing)

Кроме того, издание привело данные по другим сегментам хобби:

топ-10 коллекционных игр (лидирует MtG);

топ-10 настольных игр (лидируют «Колонизаторы»/Catan);

топ-10 карточных/игр на кубиках (лидируют «Кодовые имена»);

топ-5 не-коллекционных игр с миниатюрами (лидирует Warhammer 40,000).

1 августа в США начался фестиваль настольных и настольных ролевых игр Gen Con, на котором авторы и издатели представят десятки новых проектов и запустят их продажу. Будем следить, как изменится список после конвента.