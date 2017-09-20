На портале CrowdRepublic запущен проект по сбору средств на организацию фестиваля настольных ролевых игр и смежных увлечений «Ролекон». «Ролекон» — большое мероприятие, которое ежегодно проводится для всех любителей настолок, варгеймов, видеоигр, комиксов и многих других «гиковских» штук. В его основе — большая игровая зона, где все желающие могут поиграть в настольные ролевые игры вроде Dungeons & Dragons, Pathfinder, Fate, «Дневник авантюриста» и многие другие. Даже если вы не знакомы с этим хобби, ведущие «Ролекона» обязательно научат вас всем основам.

Площадка фестиваля будет разделена на 2 больших зоны: развлекательную и игровую. Развлекательная зона бесплатна, на ней можно поиграть в настольные игры, пообщаться с посетителями и организаторами, посмотреть выступления и приобрести игры или атрибутику. В игровой зоне — она платная — будет одновременно проходить сразу несколько игр.

Организаторы уверяют, что фестиваль состоится в любом случае — 4 и 5 ноября. Деньги, собранные на CrowdRepublic, позволят улучшить его оформление, запустить дополнительные виды активности, организовать интернет-трансляцию и, возможно, провести третий день фестиваля.

Организаторы намерены привлечь 400 000 рублей, и на момент публикации материала они уже собрали более 100 000. Всего проект по сбору средств будет идти 30 дней. За взнос участники могут приобрести как билет на один или два игровых дня, так и различную атрибутику вроде футболок, кружек, значков и так далее.

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