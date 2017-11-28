Организаторы фестиваля «Старкон» объявили, что в 2018 году мероприятие снова состоится. Продюсер фестиваля Игорь Пылаев выступил с обращением и рассказал, что трудности, связанные с задолженностями, частично разрешены.

Планируется, что фестиваль продолжит работу до 2022 года — именно на такой срок организаторы договорились с кредиторами. Речь идёт об организации «Экспофорум», которая работает с одноимённым выставочным центром. Как сообщил Пылаев, у команды «Старкона» есть стратегический план развития фестиваля, и представители «Экспофорума» согласились продолжить сотрудничество, несмотря на задолженности.

Ближайшие пять лет фестиваль «Старкон» и «Старкон. Хэллоуин» будут проходить ежегодно. И это действительно очень круто. Продюсер фестиваля Игорь Пылаев

Он также подчеркнул, что концепция фестиваля «несколько изменится». Организатор обещает, что фестиваль 2018 года станет «грандиозным событием», но никаких конкретных деталей не сообщил.

Напомним, 4 августа организаторы сообщили, что «Старкон» закрыт из-за огромных задолженностей. Суммарный долг фестиваля составлял примерно 8 миллионов рублей. Однако чуть позже фестиваль получил отсрочку, и организаторы провели «Старкон. Хэллоуин», по результатам которого и было принято решение о дальнейшей судьбе конвента.