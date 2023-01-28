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    Новости

    Фиби Уоллер-Бридж напишет сценарий сериала по «Ларе Крофт» для Amazon

    28 января 2023
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    28.01.2023
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    Уоллер-Бридж выступит сценаристкой сериала по «Ларе Крофт»

    The Hollywood Reporter сообщает, что продюсер, актриса и сценаристка Уоллер-Бридж напишет сериал по «Ларе Крофт» для Amazon. Уоллер-Бридж наиболее известна как сценаристка шоу «Убивая Еву» и фильма «Не время умирать», а также как создательница сериала «Дрянь», в котором она исполнила главную роль.

    Amazon получил права на франшизу «Расхитительница гробниц» после приобретения студии MGM, которая выпустила «Лару Крофт» с Алисией Викандер в главной роли в 2018 году. После сделки сиквел ленты отменили.

    Новая адаптация находится на ранних стадиях производства, поэтому неизвестно, кто сядет в режиссёрское кресло и кто исполнит главную роль в грядущем сериале. Уоллер-Бридж не планирует участвовать в телеадаптации как актриса.

    Компания Amazon Games также выступит издателем следующей игры про Лару Крофт от студии Crystal Dynamics.

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