Разговоры о сольном фильме Чёрной вдовы ходят с 2010 года, когда героиня впервые появилась в фильме «Железный человек 2». В прошлом году они вспыхнули с новой силой, но до сих пор не получили официального подтверждения. Однако, похоже вопрос решён. Издание Deadline сообщает, что главный продюсер киновселенной Mаrvel Кевин Файги и исполнительница роли Чёрной вдовы Скарлетт Йоханссон недавно встречались с претендентами на пост режиссёра будущей картины.

Из почти полусотни кандидатов в шорт-лист в итоге вошли Амма Асанте («Соединённое королевство»), Маргарет Беттс («Послушница»), а также Кейт Шортланд («Берлинский синдром»). Видимо, Mаrvel учли успех «Чудо-женщины» и тоже решили, что фильм должна обязательно снимать женщина.

В своём недавнем материале мы предположили, что сольный фильм может рассказать о юности Наташи Романофф. Разумеется, никаких подробностей, включая дату релиза, пока неизвестно.