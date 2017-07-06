4 июля государственный Фонд Кино подал иск к компании Enjoy Movies на сумму 50,8 миллионов рублей. По информации издания «Ведомости», иск касается средств, которые были выделены фондом на производство фильма «Защитники».

Часть этой суммы компания получила на условиях полного возврата через несколько месяцев после выхода фильма в прокат. В Enjoy Movies были готовы выплатить средства, но счета оказались заблокированы по решению Федеральной налоговой службы.

Всё дело в том, что налоговая некорректно доначислила компании 71 миллион рублей налога на прибыль и часть спорных средств была списана со счетов. Представителям студии удалось доказать ошибку в суде, и теперь Enjoy Movies ждут возвращения суммы. Из-за блокировки счетов компания предупредила своих партнёров о возможном банкротстве, но в студии считают, что до этого не дойдёт.

На создание «Защитников» ушло 380 миллионов рублей. Авторы картины полагали, что она соберёт в прокате не меньше миллиарда. Но по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», лента собрала в России и СНГ (кроме Украины) 262,8 миллиона. Цифры по Китаю не сообщаются.

«Ведомости» также сообщают, что Фонд кино только в этом году подал иски против девяти разных кинокомпаний о возврате средств.

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