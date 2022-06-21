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    Фото: первый взгляд на жутких орков из «Властелина колец: Кольца власти»

    21 июня 2022
    21.06.2022
    791
    0 минут на чтение

    Издание IGN опубликовало шесть эксклюзивных кадров «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon с батальонами орков.

    В конце Первой эпохи Средиземья почти все орки были истреблены. А поскольку сюжет сериала развернется во Второй эпохе, эти существа буквально борются за выживание.

    Премьера «Колец власти» состоится 2 сентября 2022 года.

    Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» 1 Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» 2 Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» 3 Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» 4 Фото: первый взгляд на орков из «Властелина колец: Кольца власти» 5

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