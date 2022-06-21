Фото: первый взгляд на жутких орков из «Властелина колец: Кольца власти»

Издание IGN опубликовало шесть эксклюзивных кадров «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon с батальонами орков.

В конце Первой эпохи Средиземья почти все орки были истреблены. А поскольку сюжет сериала развернется во Второй эпохе, эти существа буквально борются за выживание.

Премьера «Колец власти» состоится 2 сентября 2022 года.