В Сети появился первый трейлер продолжения аниме-сериала «Фури-Кури» (FLCL). Создатели оригинала возвращаются, чтобы снова познакомить зрителей с головокружительной историей об инопланетянке Харуке и её новой подругой среди людей.

В этом трейлере показали кадры сразу из второго и третьего сезона, которые выйдут уже в этом году. Производством занимается студия Production I.G., у которой за плечами немалый опыт — она работала над аниме «Психопаспорт», «Восточный Эдем», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и над оригинальным FLCL. Adult Swim заказал у студии 12 эпизодов (по 6 на сезон).

Сюжет продолжения FLCL развернётся спустя много лет после приключений Наоты и Харухары Харуко. Между корпорацией Medical Mechanica и Звёздным братством развернулась настоящая война. Нас познакомят с Хидоми, которая живет своей обыденной жизнью и не верит ни во что, выходящее за её рамки. Девочка в наушниках и с кошачьими ушками из ролика — это она. Но в один прекрасный день к ним в школу устраивается новая учительница — и ею оказывается Харука. После чего неприятности не заставляют себя ждать — Medical Mechanica нападает на родной город Хидоми.

Головокружительное аниме FLCL вышло в 2000 году. В нём есть всё (или почти всё), за что любят этот жанр: история о взрослении, постмодернистские приёмы, многочисленные отсылки, драки огромных боевых человекоподобных роботов и буквальный символизм. Создатели знаменитого «Евангелиона» умудрились вместить в шесть серий экшен, драму и комедию.

Второй сезон (Progressive) выйдет на Adult Swim в июне, а третий (Alternative) покажут в сентябре.