В марте 2016 года канал Adult Swim анонсировал продолжение культового аниме-сериале FLCL («Фури-Кури»). И вот теперь вышел первый тизер. Посмотрите его прямо сейчас!

Производством новых сезонов занимается студия Production I.G., у которой за плечами немалый опыт — она работала над аниме «Психопаспорт», «Восточный Эдем», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и над оригинальным FLCL. Adult Swim заказал у студии 2 сезона по 6 серий в каждом. Оба сезона должны выйти в 2018 году.

Действие нового сезона FLCL развернётся спустя много лет после приключений Наоты и Харухары Харуко. Между корпорацией Medical Mechanica и Звёздным братством развернулась настоящая война. Нас познакомят с девочкой Хидоми, которая живет своей обыденной жизнью и не верит ни во что, что выходит за её рамки. Но в один прекрасный день к ним в школу устраивается новая учительница — и ею оказывается Харука. После чего неприятности не заставляют себя ждать — Medical Mechanica нападает на родной город Хидоми.

Головокружительное аниме FLCL вышло в 2000 году. В нём есть всё (или почти всё), за что любят этот жанр: история о взрослении, постмодернистские приёмы, многочисленные отсылки, драки огромных боевых человекоподобных роботов и буквальный символизм. Создатели знаменитого «Евангелиона» умудрились вместить в шесть серий экшен, драму и комедию.

На какие аниме-сериалы ещё обратить внимание Лучшие аниме-сериалы: фэнтези и мистика В отличие от западных аниматоров, творцы аниме не считают фэнтези детскими сказками и не гнушаются показывать запутанные сюжеты, жестокие битвы и эротику. Лучшие аниме-сериалы: фантастика Гигантские роботы, межпланетные охотники за головами, киберпанк и альтернативная история.

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