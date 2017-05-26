На прошлой неделе генеральный директор Disney Боб Айгер заявлял, что студия получила письмо от хакеров с угрозами. Те якобы требовали выкуп за «Пиратов Карибского моря».
25 мая Боб Айгер рассказал изданию The Verge, что на самом деле никакой кражи фильма не было.
Насколько я знаю, нас никто не взламывал. Мы получали письмо с угрозами, якобы фильм был украден. Мы отнеслись к угрозам весьма серьёзно, но на поводу у хакеров не пошли.
Генеральный директор Disney Боб Айгер
Очень похоже, что сообщения о хакерах могли быть пиар-ходом перед выходом картины в прокат. Да, хакеры и раньше получали доступ к фильмам и сериалам. Но сообщения об атаке поступили подозрительно вовремя, да и никакой утечки в итоге не последовало, хотя пиратские версии претендентов на «Оскар», первые серии «Игры престолов» и новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» всё же появились в Сети.
К тому же, оценки фильма оставляют желать лучшего. У фильма 38 баллов на Metacritic и 32% «свежих» рецензий на Rotten Tomatoes.comments powered by HyperComments