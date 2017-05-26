Генеральный директор Disney заявил, что никакой кражи фильма не было

Генеральный директор Disney заявил, что никакой кражи фильма не было

На прошлой неделе генеральный директор Disney Боб Айгер заявлял, что студия получила письмо от хакеров с угрозами. Те якобы требовали выкуп за «Пиратов Карибского моря».

25 мая Боб Айгер рассказал изданию The Verge, что на самом деле никакой кражи фильма не было.

Насколько я знаю, нас никто не взламывал. Мы получали письмо с угрозами, якобы фильм был украден. Мы отнеслись к угрозам весьма серьёзно, но на поводу у хакеров не пошли. Генеральный директор Disney Боб Айгер

Очень похоже, что сообщения о хакерах могли быть пиар-ходом перед выходом картины в прокат. Да, хакеры и раньше получали доступ к фильмам и сериалам. Но сообщения об атаке поступили подозрительно вовремя, да и никакой утечки в итоге не последовало, хотя пиратские версии претендентов на «Оскар», первые серии «Игры престолов» и новый сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» всё же появились в Сети.

К тому же, оценки фильма оставляют желать лучшего. У фильма 38 баллов на Metacritic и 32% «свежих» рецензий на Rotten Tomatoes.