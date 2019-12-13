13 декабря в Лос-Анджелесе состоялась уже шестая ежегодная церемония вручения премии The Game Awards — в мире видеоигр эта награда сродни «Оскару», в том числе и по зрелищности и вовлечённости. Во время показа разработчики и издатели показывают трейлеры и анонсируют будущие проекты. Выбрали самые интересные.

Xbox Series X

Microsoft представила консоль следующего поколения вместе с геймпадом (на нём появится кнопка Share, как на Dualshock 4, а ещё он будет совместим с Xbox One). Не бойтесь, что она выглядит как колонка — её можно будет установить как вертикально, так и горизонтально. Консоль позиционируют как самую быструю и мощную (вероятно, в сравнении с будущей консолью Sony).

Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory показали первый ролик второй части мифологического экшен-триллера Hellblade, в котором Сенуа выглядит ещё более грозной. Игра выйдет для Xbox Series X.

Ghost of Tsushima

На церемонии показали новый ролик по историческому экшену Ghost of Tsushima, эксклюзиву PlayStation 4. По сути, игра закроет поколение для нынешней консоли Sony. Трёхминутный ролик демонстрирует верховую езду и дуэли.

Релиз — летом 2020-го.

Godfall

Смесь экшена со слэшером от третьего лица в неком фантастическо-фэнтезийном сеттинге про отряд бойцов в футуристической броне. Над ней работают создатели Borderlands из Gearbox.

Игру описывают как «лутер-слэшер» с фокусом на сражения в ближнем бою. Кооператив рассчитан на трёх игроков. Участники будут разбираться с огромным количеством врагов, включая боссов.

Выход намечен на конец 2020-го, игра войдёт в стартовую линейку PS5, а ещё выйдет в магазине Epic Games Store.

The Wolf Among Us 2

Игра официально в разработке, её делает студия AdHoc Studio — выходцы из Telltale Games. Сиквел возьмёт эпизодическую модель оригинала и продолжит сюжет первой части. В основе — движок Unreal Engine 4.

Второй «Волк» разрабатывается для консолей и Epic Games Store. Издатель уже раздаёт первую часть.

Weird West

Создатели Prey и Dishonored показали экшен-RPG в жанре мистического вестерна, который напоминает вселенную Deadlands или игру Hard West. Издают Devolver Digital.

Ruined King

Первая сюжетная ролевая игра во вселенной League of Legends. Она выйдет под брендом A League of Legends Story (привет, «Изгой-один. Истории») от внутренного подразделения-издательства компании Riot Forge.

Над игрой работают Airship Syndycate, создатели Darksiders Genesis и Battle Chasers: Nightwar. В основе — пошаговая ролевая игра, в которой игрок возьмёт под контроль иконических героев вселенной, чтобы исследовать регионы мира.

Без даты релиза, выход запланирован на PC и консолях.

Convergence

И ещё одна (!) сюжетная игра во вселенной League of Legends. Ролик, выполненный в мультипликационном стиле, демонстрирует перемотку времени у чемпиона Экко. Разработкой заняты авторы SpeedBrawl из студии Double Stallion Games.

Релиз намечен для PC и консолей.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Фэнтезийный кооперативный экшен во вселенной Забытых Королевств. Ролик под бодрую музыку In Flames примерно показывает игровой процесс, в котором знаменитый тёмный эльф Дзиррт До’Урден вместе с напарниками истребляет тысячу орков. Пока что очень напоминает аналогичную игру 18-летней давности для PS2 под названием Baldur’s Gate: Dark Alliance — в том числе и по графике.

Final Fantasy VII

Ролик посвящён главному герою игры — Клауду. Первый эпизод (часть полного ремейка) выйдет 3 марта в 2020-м для PS4. Игра будет эксклюзивом платформы год.

New World

MMORPG от Amazon Game Studios. Здесь смешались бойцы колониальной Америки, бронированные конкистадоры, античные воины и какие-то мистические твари. Сюжетный ролик рассказывает о проклятом артефакте, который подчинял себе владельцев одного за другим.

Релиз намечен на май 2020-го — только для PC. Уже открыты предзаказы в Steam.

No More Heroes III

Релиз запланирован только на Nintendo Switch — когда-нибудь в 2020-м.

Bravely Default II

Как ни странно из названия, но это уже третья часть игры во вселенной (после Bravely Default: Flying Fairy и Bravely Second: End Layer).

Релиз на Nintendo Switch в 2020-м.

Theros: Beyond Death — дополнение для MTG Arena

Вместе с кинематографическим трейлером разработчики открыли предзаказ дополнения, выходящего уже 16 января. Авторы обещают множество новых карт, включая легендарную «Чёрного лотоса».

Magic Legends

MMORPG-экшен во вселенной Magic: The Gathering, где мы возьмём на себя роли могущественных Мироходцев. За разработку отвечают Cryptic Games, создатели таких MMO, как City of Heroes, Champions Online, Star Trek Online и Neverwinter.

Уже можно записаться на бета-тест.

Победители церемонии

Больше всего статуэток у Death Stranding и Disco Elysium.