Заядлый любитель историй про монстров и с недавних пор оскароносный режиссёр Гильермо Дель Торо вновь поработает со стриминговым сервисом Netflix. Мексиканский постановщик готовит новую хоррор-антологию, сообщает Deadline.
Сериал будет называться «Гильермо Дель Торо представляет 10 часов после полуночи» (Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight). Шоу описывается как коллекция хоррор-историй, одинаково изысканных и ужасающих. Постановщик выступит сценаристом и режиссёром каждого эпизода, а поможет ему исполнительный продюсер Дж. Майлс Дейл, с которым Дель Торо работал над «Формой воды». Производством сериала займётся внутренняя студия Netflix.
Это уже не первый проект, над которым именитый постановщик и стриминговый сервис работают вместе. Ранее они совместно с DreamWorks Animations запустили анимационный сериал «Охотники на троллей» по мотивам одноимённой книги в жанре подростковой фантастики за авторством самого Дель Торо и Дэниэла Крауса. 25 мая на Netflix выходит третий сезон этого мультсериала.
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