«Гипнотически пугающий хоррор» — первые обзоры «Носферату»

Журналисты опубликовали первые обзоры хоррора «Носферату» Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма»). Львиная доля критиков осталась в восторге от ленты.
Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет
93% «свежести» на основе 57 обзоров. У Эггерса
получился верный оригиналу ремейк, но с привычными для режиссера характерными чертами.
Многие рецензенты с уверенностью называют «Носферату» одним из лучших фильмов 2024 года. Хотя, например, критик из Variety остался разочарован актерской игрой Лили-Роуз Депп и претенциозными диалогами.