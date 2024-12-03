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«Гипнотически пугающий хоррор» — первые обзоры «Носферату»

Андрей Квасков
3 декабря 15:09
993
1 минута на чтение
Журналисты опубликовали первые обзоры хоррора «Носферату» Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма»). Львиная доля критиков осталась в восторге от ленты.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 93% «свежести» на основе 57 обзоров. У Эггерса получился верный оригиналу ремейк, но с привычными для режиссера характерными чертами.

Многие рецензенты с уверенностью называют «Носферату» одним из лучших фильмов 2024 года. Хотя, например, критик из Variety остался разочарован актерской игрой Лили-Роуз Депп и претенциозными диалогами.
THR
Это захватывающе — смотреть фильм, который настолько уверенно нагнетает и поддерживает страх, настолько гипнотически пугающий, что хватает за горло и не отпускает.
Flick Fan Nation
«Носферату» — это фантастическая готическая эпопея, которая источает креативность и раскрывает техническое мастерство Эггерса в полной мере. Если вы ищете по-настоящему захватывающий хоррор, то это он. «Носферату» — один из лучших фильмов года.
CineXpress
Изысканный, соблазнительный готический триллер, который закрепил за собой звание одного из лучших фильмов года. Идеальный рождественский подарок для любителей кино.
Картина станет переосмыслением культового немого вампирского хоррора 1922 года. Как гласит синопсис, это будет готическая история про девушку из Германии 19 века и древнего трансильванского вампира, который преследует ее, неся за собой невыразимый ужас.

У фильма звездный актерский состав: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и не только.
Премьера «Носферату» состоится 25 декабря 2024 года.

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Андрей Квасков
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