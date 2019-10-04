Глава Disney Роберт Айгер посетил шоу Джимми Киммела, где подтвердил историю, рассказанную THR о Томе Холланде, который поспособствовал воссоединению студий в работе над «Человеком-Пауком».

Айгер уточнил, что Холланд действительно посетил D23, потому что он озвучивает персонажа в мультфильме «Вперёд».

Он что-то сказал со сцены, и было ясно, что поклонники хотят вновь увидеть Тома в роли Человека-Паука — в фильме, над которым будет работать команда Marvel. И после D23 Том поспрашивал у ребят, которые со мной работали, мой номер и почту. Они спросили у меня разрешения, и я сказал «Ну конечно, пусть он свяжется со мной». Боб Айгер, глава Disney

Айгер отметил, что Холланд в разговоре страшно переживал за роль.

Я почувствовал его эмоции. Поклонники чётко дали понять, что хотят возвращения героя. И после разговора я сделал пару звонков ребятам из команды Disney Studios и тогда я решил позвонить главе Sony и сказал «Мы должны найти способ это решить, для Тома и фанатов». И мы нашли. Так всё и случилось… Иногда компании, общаясь друг с другом, забывают о существовании других людей. Боб Айгер, глава Disney

По новым условиям сделки Disney вложит в производство фильма 25%. Такую же долю компания получит от кассовых сборов. Контракт позволяет Человеку-Пауку появиться в ещё одном фильме Киновселенной. По намёкам Кевина Файги, «Паучок соединил две вселенные», а значит, мы потенциально можем увидеть, скажем, Венома в Киновселенной (или просто Венома и Паука).

Третий фильм про Дружелюбного соседа с Томом Холландом выйдет 16 июля 2021 года.