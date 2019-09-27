Marvel Studios и Sony пришли к соглашению вокруг Человека-Паука — компании выпустят третий фильм с Томом Холландом 16 июля 2021 года.
Условия соглашения не раскрываются, но согласно им Паучок вернётся в будущем фильме Киновселенной Marvel. Производством картины займутся Кевин Файги и студия Эми Паскаль Pascal Pictures.
Файги отметил, что рад возвращению Паучка в Киновселенную.
Человек-Паук — знаковый герой, чья история охватывает аудиторию всех возрастов и по всему миру. Он — единственный герой, который обладает уникальной суперсилой объединять кинематографические вселенные. Так что Sony продолжат разрабатывать свою вселенную, и вы даже не представляете, какие сюрпризы может преподнести будущее.
Кевин Файги, глава Marvel Studios
Ранее издание Collider рассказало, что Sony готовят фильм про Мадам Паутину — одну из второстепенных героинь из окружения Паучка. Сюжетом фильма займутся сценаристы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс (в их портфолио также сериал «Затерянные в космосе», «Могучие рейнджеры», «Боги Египта» и «Дракула 2014 года).
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