Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра в интервью Variety прокомментировал конфликт Sony и Marvel Studios вокруг Человека-Паука. Он заявил, что сейчас для возможности возвращения супергероя в Киновселенную «дверь закрыта». По-крайней мере, речь идёт о ближайшем будущем — не исключено, что когда-нибудь персонаж вернётся.

Студии не держат друг на друга зла. Винчикерра считает, что вместе с Файги компании удалось создать отличные фильмы:

Мы проделали большую работу с Файги над картинами про Человека-Паука. Мы пытались найти способ решить этот конфликт… Сотрудники Marvel невероятные люди, мы безгранично их уважаем, но с другой стороны, и у нас тоже есть несколько талантливых ребят. Не один Кевин делал всю работу. Тони Винчикерра, глава Sony Pictures

Теперь Sony собираются активно развивать собственную вселенную Человека-Паука. Сейчас студия работает над вторым «Веномом», над фильмом про живого вампира Морбиуса и «пятью-шестью» сериалами во вселенной. Глава компании выразил уверенность в том, что персонаж будет «прекрасно» себя чувствовать вне Киновселенной, указывая на успех других супергеройских проектов студии вроде «Человека-Паука: Через вселенные» и совместный проект Sony-Amazon «Пацаны».

Предположительно, Питер Паркер в исполнении Тома Холланда должен был появиться ещё в первом «Веноме» в качестве камео, но тогда Marvel Studios якобы попросила вырезать персонажа.