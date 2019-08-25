На выставке D23 Expo журналисты EW попросили главу Marvel Studios Кевина Файги и актёра Тома Холланда прокомментировать конфликт вокруг Человека-Паука. Компании всё ещё не пришли к соглашению, и пока неизвестно, достигнут ли договорённостей, которые позволят персонажу снова появиться в Киновселенной Marvel.

Подробнее о конфликте мы писали здесь:

Том Холланд ответил довольно оптимистично, подтвердив, что продолжит играть супергероя и что у того большое будущее:

В целом, мы сделали пять отличных фильмов. Это были невероятные пять лет — я наслаждался этим периодом жизни. Но кто знает, что там будет в будущем? Всё, что знаю я, — это то, что я продолжу играть Человека-Паука, наслаждаясь этим. Как бы этого ни делали, это будет весело. Будущее Человека-Паука может разным, но в любом случае будет круто и удивительно! Думаю, мы найдём способ сделать даже круче. Том Холланд, актёр

Творческий продюсер настроен чуть более фаталистично: