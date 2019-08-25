На выставке D23 Expo журналисты EW попросили главу Marvel Studios Кевина Файги и актёра Тома Холланда прокомментировать конфликт вокруг Человека-Паука. Компании всё ещё не пришли к соглашению, и пока неизвестно, достигнут ли договорённостей, которые позволят персонажу снова появиться в Киновселенной Marvel.
Подробнее о конфликте мы писали здесь:
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Том Холланд ответил довольно оптимистично, подтвердив, что продолжит играть супергероя и что у того большое будущее:
В целом, мы сделали пять отличных фильмов. Это были невероятные пять лет — я наслаждался этим периодом жизни. Но кто знает, что там будет в будущем? Всё, что знаю я, — это то, что я продолжу играть Человека-Паука, наслаждаясь этим. Как бы этого ни делали, это будет весело. Будущее Человека-Паука может разным, но в любом случае будет круто и удивительно! Думаю, мы найдём способ сделать даже круче.
Том Холланд, актёр
Творческий продюсер настроен чуть более фаталистично:
Я рад и благодарен: мы сняли пять отличных фильмов в Киновселенной с участием Паучка — два одиночных и три кроссовера. Для меня это было мечтой, которая, как я думал, никогда не сбудется. Но и вечно она не могла длиться. Мы знали, что наше время, за которое всё надо успеть сделать, ограничено, мы рассказали ту историю, которую хотели. И я всегда буду за это благодарен.
Кевин Файги, глава Marvel Studios
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