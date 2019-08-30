В январе 2018-го мы писали о возможном слухе, согласно которому Том Холланд появится в небольшом камео в «Веноме» от Sony. С тех пор прошло полтора года, успел выйти фильм, и никакого камео в картине не оказалось.
Однако слух мог быть ближе к истине, чем мы думаем. На фоне скандала вокруг делёжки Человека-Паука между Sony и Marvel выплыли любопытные подробности. В подкасте Collider Live! актёр и комик Джей Вашингтон рассказал, что камео всё же отсняли — но Marvel попросила его вырезать.
Я скажу вам правду: Том Холланд появился в сцене в «Веноме»… Marvel посмотрела фильм и сказала „Уберите его, уберите эту сцену“. В фильме был Питер Паркер, не Человек-Паук.
Джей Вашингтон, актёр
Скандал вокруг Sony и Marvel Studios разгорелся из-за обновления договора по использованию «Человека-Паука» в Киновселенной. Пока что конкретных результатов переговоров нет — очень похоже, что Дружелюбный сосед покинет КВМ и станет частью вселенной «Венома». Сам Холланд и глава Marvel Studios прокомментировали эти новости сдержанно.
Второй «Веном» увидит свет осенью 2020-го — картину поставит Энди Серкис, а оператором станет Роберт Ричардсон — обладатель трёх «Оскаров» («Авиатор», «Хранитель времени», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») и постоянный коллега Тарантино и Скорсезе. К своим ролям вернутся Том Харди и Вуди Харрельсон.
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Всё, что можно было сделать неправильно, сделали. Том Харди пытается вытащить фильм, но кроме него, не на что тут смотреть.
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