В январе 2018-го мы писали о возможном слухе, согласно которому Том Холланд появится в небольшом камео в «Веноме» от Sony. С тех пор прошло полтора года, успел выйти фильм, и никакого камео в картине не оказалось.

Однако слух мог быть ближе к истине, чем мы думаем. На фоне скандала вокруг делёжки Человека-Паука между Sony и Marvel выплыли любопытные подробности. В подкасте Collider Live! актёр и комик Джей Вашингтон рассказал, что камео всё же отсняли — но Marvel попросила его вырезать.

Я скажу вам правду: Том Холланд появился в сцене в «Веноме»… Marvel посмотрела фильм и сказала „Уберите его, уберите эту сцену“. В фильме был Питер Паркер, не Человек-Паук. Джей Вашингтон, актёр

Скандал вокруг Sony и Marvel Studios разгорелся из-за обновления договора по использованию «Человека-Паука» в Киновселенной. Пока что конкретных результатов переговоров нет — очень похоже, что Дружелюбный сосед покинет КВМ и станет частью вселенной «Венома». Сам Холланд и глава Marvel Studios прокомментировали эти новости сдержанно.

Второй «Веном» увидит свет осенью 2020-го — картину поставит Энди Серкис, а оператором станет Роберт Ричардсон — обладатель трёх «Оскаров» («Авиатор», «Хранитель времени», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») и постоянный коллега Тарантино и Скорсезе. К своим ролям вернутся Том Харди и Вуди Харрельсон.