В ночь на среду интернет всколыхнула сенсационная новость: переговоры Disney и Sony по поводу двух следующих фильмов про Человека-паука зашли в тупик. Кевин Файги не будет заниматься их созданием. Под вопросом само участие героя в киновселенной Marvel. Давайте разберёмся, что произошло, почему возник конфликт, каковы позиции студий и чем всё это может кончиться.

Если стороны не придут к компромиссу, Sony самостоятельно снимет ещё два фильма о приключениях Человека-паука с Томом Холландом в главной роли, но без какого-либо упоминания киновселенной Marvel. При этом студия, скорее всего, попытается заново интегрировать героя в собственную вселенную, пока что состоящую из Венома и… да и, собственно, всё, разве что Свин-паук подтянется. А вот участие в дальнейших сольниках Джона Уоттса, режиссёра «Возвращения домой» и «Вдали от дома», пока под вопросом. У него, в отличие от Холланда, нет на руках подписанного контракта, зато нет и отбоя от других предложений.

В чем причина конфликта?

Sony выпустили пресс-релиз, в котором попытались обьяснить размолвку с Disney банальной загруженностью Файги в работе с основной киновселенной Marvel и необходимостью разбираться с наследством Fox. Но этот релиз никого не обманул. Настоящая причина, разумеется, в деньгах.

Когда Sony и Disney договорились о совместном использовании Паука, его возвращение домой стало возможным на следующих условиях:

Производством сольных картин заведуют Marvel, но финансированием, рекламой и дистрибуцией занимаются Sony.

Sony забирают себе всю кассу, Disney получают только 5% от выручки в день премьеры.

Зато Disney достаётся вся прибыль от продаж футболок, игрушек, книг, комиксов и прочих сопутствующих товаров. Sony уступили Disney все права на мерчандайз по «Человеку-пауку» в обмен на единоразовый платёж в 175 миллионов долларов.

Также Disney получили право использовать Паука в других фильмах киновселенной Marvel. Sony не претендовали на прибыль от этих фильмов.

Эти условия действовали первые два фильма. Но настало время продлевать соглашение, и выяснилось, что в Disney не хотят подписывать новый контракт на прежних условиях. Сопредседатели Disney Studios Алан Хорн и Алан Бергман потребовали от Sony делить затраты и прибыль от новых фильмов пополам. Представители Sony — председатель Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман и генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра — наотрез отказались.

Мотивы обеих сторон понятны. Marvel и лично Кевин Файги заведуют производством сольных фильмов о Человеке-пауке, а получают за это почти символическую сумму. С другой стороны, Disney грех жаловаться на нехватку прибыли. Только за первые восемь месяцев 2019 года фильмы Disney и без учёта «Паука» собрали в прокате свыше 7,5 миллиарда долларов. Требовать в такой ситуации ещё 300 миллионов кажется мелочностью.

Для Sony же «Человек-паук» — едва ли не самая прибыльная франшиза. И делиться с кем-то прибылью они не хотят. Тут источники расходятся: одни утверждают, что боссы Sony готовы были увеличить долю Disney до 30% , другие — что Том Ротман свято верит, что Sony уже всему научились от Кевина Файги и помощь Disney в раскрутке следующих фильмов о Пауке не нужна. В конце концов, сняли же они довольно успешный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».

Sony сейчас действует агрессивно, но у компании есть все основания так поступать, ведь условия Disney — настоящая издевка. Может, если бы они делили права на Говарда Утку, 50/50 было бы честным разменом, но в случае Паучка это и близко не так. Sony нуждается в этой франшизе гораздо больше, чем Disney. Джефф Бок, старший аналитик Exhibitor Relations

Почему в Disney пошли на конфликт

Претензии Disney на честное распределение затрат и доходов от фильмов с Человеком-пауком имеют смысл, только если в ответ Disney поровну разделят с Sony доходы от продажи мерчандайза.

Ещё в 2014 году, до того как Паук впервые появился в киновселенной Marvel, продажи мерчандайза с Человеком-пауком перемахнули за 1 миллиард. Но когда Disney получили возможность интегрировать Паука в киновселенную, компания увеличила выпуск лицензионных продуктов с его изображением. Так что если Sony в лучшем случае заработали на Пауке около миллиарда за четыре года, то Disney в худшем случае зарабатывают на нём миллиард каждый год. И этого им мало.

Владелица сайта kkbbd.com и телеграм-канала «Кимкибабадук» Татьяна Шорохова (бывший редактор «КиноПоиска» и бывший главред «Киноафиши») считает, что даже история с утечкой о ходе переговоров — ещё одна попытка Disney додавить Sony. Судите сами: в изначальной статье Deadline, сообщившей о конфликте, именно Sony выставлены в негативном свете. А то, что Disney сохранили за собой права на весь мерч по «Человеку-пауку», упоминается мельком и без конкретных цифр.

Если же заглянуть в соцсети, то там Sony вообще воспринимают как главного злодея. Петиции на Change.org с призывом Sony передать права на персонажа Marvel или согласиться на условия Disney, флешмоб #SaveSpiderMan, призывы к бойкоту любой продукции Sony… Кстати, пользователь твиттера Dataracer обнаружил, что многие пользователи этой соцсети оставляют сообщения в поддержку Паука, идентичные вплоть до запятой. Можно подумать, что эти сообщения оставляли не живые люди, а боты…

Если подумать, эта ситуация имеет много параллелей с той, из-за которой Паук вообще оказался в совместном пользовании Sony и Disney. После неудачного второго «Нового Паука» Кевин Файги предлагал тогдашней главе Sony Эми Паскаль совместную опеку над персонажем, но Паскаль отказалась. Несколько месяцев спустя северокорейские хакеры взломали почтовые сервера Sony и выложили в свободный доступ терабайты рабочей переписки. Из-за этого переговоры стал достоянием общественности, которая начала давить на Sony с просьбой принять условия Marvel. Тогда Sony согласились.

Новое предложение

Пятничным утром в Сети появились слухи о новом предложении Disney. По новым данным, Disney хочет:

Контракт с Томом Холландом на шесть фильмов с возможностью снять седьмой.

Ещё три фильма после «Человека-паука 3», которые образуют новую трилогию об университетских годах Паркера. По сюжету Питер познакомится и объединится с Огненной Звездой и Человеком-льдом из «Людей Икс».

Среди трёх оставшихся фильмов будет две новые части «Мстителей», где Паук будет играть более важную роль и подружится с Джонни Штормом (Человек-факел из «Фантастической четвёрки»).

Marvel снимут все сольники о Человеке-пауке и поделит доходы и расходы с Sony в пропорции 30/70.

Sony сохранят за собой дистрибуцию картины, но Disney достанутся эксклюзивные права на цифровой релиз фильмов на Disney+ и связанных с компанией телеканалах.

Marvel снимут игровые спин-оффы мультфильма «Через вселенные» и внесут свою долю в их производство на тех же условиях. Веном переедет в киновселенную Marvel.

Sony получат разрешение на создание игровых телевизионных проектов на основе вселенной Человека-паука.

Если другая компания купит Sony, права на Паука автоматически вернутся в Disney.

Disney хотят заключить сделку перед субботней презентацией Marvel на D23, где компания надеется анонсировать возвращение Паука в семью.

Если эти слухи имеют под собой основу, то картина складывается примерно следующая. Disney изначально планировали вести себя агрессивно, но неожиданно получили жёсткий отпор со стороны Sony. Не желая терять лицо и заранее запланировав появление Паука на D23, компания была вынуждена пойти на некоторые уступки и умерить аппетиты, однако новые условия все равно не так выгодны для Sony, как предыдущие.

Впрочем, учитывая, под каким давлением оказались Sony после слива информации о переговорах, и принимая во внимание тот факт, что боссы Sony вроде бы согласны на 30%, есть вероятность, что Ротман и Винчикерра согласятся. В таком случае уже завтра Паук снова станет частью Marvel.