Пользователь твиттера заподозрил Disney в создании ботов для продвижения хэштега #SaveSpiderMan

Конфликт Sony и Marvel вокруг работы над дальнейшими фильмами про Человека-Паука стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях. На старте тема заняла сразу несколько позиций в «самом обсуждаемом» по миру в Twitter.

Спустя время поклонники Человека-Паука начали делиться новостями и мнениями под хэштегом #SaveSpiderMan. Зрители и любители комиксов, в целом, выражают надежду, что рано или поздно компании придут к соглашению. Но в основном многие записи носят обвинительный характер — как правило, в сторону Sony. Например, многие пользователи выводят хэштег #boycottSony, призывая, в числе прочего, не ходить на их фильмы и не продавать консоли PlayStation.

С таким же обвинительным тоном создал петицию на change.org Нейт Филлипс. На момент публикации новости её подписали 75 тысяч поклонников. В петиции Нейт призывает Sony или отдать персонажа, или пересмотреть соглашение с Disney, чтобы «порадовать всех фанатов». Некоторые зрители пошли дальше и открыли на фейсбук страницу встречи, на которой приглашают в октябре отправиться штурмовать офис Sony — с целью передать Человека-Паука в руки Marvel Studios. На момент публикации записи на встречу хотят пойти 7 тысяч пользователей, а ещё 5,5 тысяч заинтересованы.

Вместе с тем, пользователь твиттера под ником Dataracer обратил внимание на подозрительно похожие формулировки у десятков пользователей соцсети, продвигающих хэштег.

Он предположил, что Disney мог запустить ботов, чтобы развить флэшмоб в сторону обвинения Sony. По его наблюдениям на 21 августа за несколько часов подобные твиты набирали десятки тысяч лайков.

Впрочем, в комментариях к записи Dataracer другие читатели посчитали, что не стоит списывать возмущения поклонников на «атаку ботов» — просто многие возмутились.

Ну или так:

theyre not bots they all just have the same iq as a bot

— paladin (@PaladinDraws) August 21, 2019