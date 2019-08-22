Издание Deadline, которое первое опубликовало новость о конфликте Marvel и Sony с ссылкой на свой источник, дополнило материал несколькими деталями.

Прежде всего, редактор издания уточнил, что после съёмок двух фильмов про Человека-Паука с Холландом режиссёр Джон Уоттс стал востребованным и получил несколько предложений. У него нет контракта на ещё два фильма, так что ещё не факт, что он вернётся к съёмкам картин про Паучка.

Также Deadline добавило, что последующее заявление Sony о якобы занятости Кевина Файги другими франшизами — попытка выставить ситуацию в лучшем свете, чем она есть. Дело, разумеется, в деньгах, и если бы компании сошлись в переговорах, то Файги бы по-прежнему взял на себя творческий контроль, как и с первыми двумя фильмами. Издание подчеркнуло, что первоначальные требования Disney о прибыли с фильмов были более благоразумными (вероятно, речь про 30% — по данным THR), но в СМИ позднее начала фигурировать цифра именно в 50/50.

Конфликт между студиями начался после того, как Marvel предложила изменить условия первоначального соглашения (в очередной раз) — она начала бы участвовать в производстве фильмов, но и прибыль предлагалось поделить пополам. Sony отказались, после чего Marvel решила изменить уже нынешние условия — по ним Disney получает прибыль от продаж всего мерчендайза с Паучком, а также, по данным источников, около 5% кассы (по другим данным, речь о 5% с первого дня проката). Как пишет THR, за право получать прибыль от мерчендайза Disney выплатила Sony около 175 миллионов долларов с роялти 30 миллионов в год. В итоге, Marvel Studios может перестать сотрудничать с Sony над новыми фильмами про Паука Холланда, из-за чего персонаж может покинуть Киновселенную Marvel. Какая судьба ждёт героя дальше — неизвестно. Переговоры ещё ведутся.

Новости о конфликте появились на фоне рекорда «Человека-Паука: Вдали от дома» — картина стала самой кассовой для Sony. Компания собирается выпустить ленту в ограниченный прокат в США и Канаде 30 августа, в День Труда. В ленту войдёт дополнительная сцена.