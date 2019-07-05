4 июля в российский прокат вышел «Человек-паук: Вдали от дома» — заключительный фильм третьей фазы киновселенной Marvel. Это эпилог, который подводит итоги некоторых сюжетных линий «Мстителей: Финал» и выводит на замену Тони Старку юного шутника и любителя гаджетов Питера Паркера. Рассказываем главное, что раскрыли в фильме.

Это материал для тех, кто хочет знать всё заранее или уже посмотрел и хочет обсудить. Тем, кто боится спойлеров, лучше прочитать наш обзор:

Спойлеры начинаются после этой картинки

Последствия щелчка

В «Финале» Халк смог вернуть на Землю миллиарды людей, развеянных щелчком Таноса. И многим было интересно, что случилось с миром за прошедшие пять лет и как с этим справлялись выжившие.

Увы, «Вдали от дома» не рассказывает, как обстоят дела с политикой и экономикой, — фильм совсем не об этом. Сцены описывают скорее локальные последствия щелчка: вот выросший одноклассник Питера (теперь он пытается ухаживать за ЭмДжей), вот школьники смотрят архивные кадры, вот специальные правила обучения.

Наследие Железного человека

Главный «макгаффин» «Вдали от дома» — очки Тони Старка, при помощи которых тот управлял оборонительной системой с искусственным интеллектом ЭДИТ. Фильм показывает, что она собой представляет: это, по сути, голосовой помощник, умеющий подключаться к интернету, отслеживать другие устройства, находить через спутники нужные предметы и вызывать в качестве подкрепления боевых дронов с орбиты.

Фьюри исполняет волю Старка и передаёт очки Питеру Паркеру. При этом сам Фьюри не особо верит в Паучка — в том числе из-за того, что Паркер не хочет взрослеть и принимать на себя ответственность за суперсилы. Особенно ярко это проявляется в разговоре с Квентином Беком и обсуждении совместной миссии по уничтожению огненного элементаля в Праге. После неё Паркер решает, что Мистерио и есть тот самый достойный супергерой, каким мог бы гордиться Старк. Паучок дарит очки Мистерио, переключая управление системой на него.

Квентин Бек / Мистерио

В следующей же сцене Квентин встречается со своей командой специалистов по дронам и визуальным эффектам. Зрителям рассказывают, что это он стоял за технологией голографических иллюзий (помните кадры проекции с молодым Тони Старком?). Когда-то Старк уволил Бека за неуравновешенную психику, и с тех пор он обижен на всю компанию Stark Industries. Бек собрал шайку пособников из таких же уволенных специалистов, и вместе они симулируют нападение элементалей при помощи боевых дронов и голографических проекций. Разумеется, концепция Мультивселенной оказалась ни при чём — эту легенду выдумал один из товарищей Мистерио.

Технологии команды получились впечатляющими — они позволяют не только правдоподобно воссоздать нападение ожившей стихии, но и погрузить жертву в царство иллюзий. Приготовьтесь к сюрреализму в духе «Доктора Стрэнджа»!

Вскоре после того, как Бек заполучил очки ЭДИТ, Паучок при помощи ЭмДжей (помните, она не Мэри Джейн, а Мишель Джонс!) и небольшой сломанной детали от дрона осознаёт, что Мистерио — притворщик. Вместе с тем и сам Мистерио понимает, что раскрылся перед Паркером. Он устраивает охоту на Паркера и его друзей, а вместе с тем организует ещё одно нападение элементалей, на этот раз — в Лондоне.

Конец тайной личности

В разговоре о Мистерио Паркер раскрывается перед ЭмДжей — но та уже сама обо всём догадалась. Паркер весь фильм пытался сблизиться с девушкой, и в итоге это получилось сделать лишь после победы над Мистерио. В финале картины они наконец-то целуются на полуразрушенном мосту. В конце Питер даже взял её с собой, чтобы показать полёты на паутине, но это привело девушку в ужас.

Первая сцена после титров окончательно рушит планы на тайну личности — на большом уличном экране включается выпуск новостей, в котором появляется Мистерио. Он показывает запись, где Паук якобы выкрикивает под крики раненых: «Убить их всех!» В конце записи Бек раскрывает личность Паука.

Сцены после титров тоже важны — почитайте про них:

P. S. Дроны

Мощные, опасные, смертоносные. Умеют стрелять из лазера, вооружены двумя пулемётами и способны становиться невидимыми. Соединены в одну сеть и улучшены голографическими проекторами, наносят колоссальный ущерб и сбивают с толку даже супергероев. Заслуживают того, чтобы внести их в топ главных противников Человека-паука.