В российский прокат «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет только 4 июля, но в сети уже появились сцены после титров — судя по всему, их отсняли в китайском кинотеатре. Они сняты в плохом качестве, но дают представление о том, что происходит на экране.

Осторожно, спойлеры! Внимание, дальше идут спойлеры к фильму! Если не хотите знать подробности, то лучше почитайте первые отзывы

Первая сцена после титров — сюжетная

Ради неё точно стоит остаться.

В ней Человек-паук вместе с ЭмДжей приземляется на улице. Девушка говорит, что с ней всё в порядке. Затем на большом уличном экране включается выпуск новостей, в котором появляется Мистерио. Он обвиняет супергероя в причинённых элементалями разрушениях и показывает запись, где якобы Паук выкрикивает над поверженным Мистерио «Убить их всех!». Затем происходит включение The Daily Bugle и ведущий — Джей Джона Джеймсон в исполнении Джей Кея Симмонса! — объявляет Человека-паука угрозой. В самом конце Мистерио раскрывает имя супергероя.

О появлении Джеймсона в фильме ходили слухи последние несколько недель. Одним из главных доводов у фанатов было появление актёра на премьерном показе картины. Узнали?

Вторая сцена после титров — менее важная

А эту можно посмотреть и дома.

В ней раскрывается, что на самом деле Ник Фьюри весь фильм даже не появлялся в городе! Оказывается, он отправил вместо себя… скрулла! Сам Фьюри находится на какой-то базе или космической станции.

Сюжетно эта сцена не так уж и важна — впрочем, она опровергает теорию фанатов, что дальнейший глобальный сюжет будет связан с аркой из комиксов «Тайное вторжение», которая рассказывала про скрытное нападение скруллов на Землю. Похоже, на момент событий второго «Человека-паука» они так и останутся союзниками супергероев.

Убедительно просим: если вы посмотрели сами, то не спойлерите другим — хотя бы до конца первого уикенда.