Обновление: заметка дополнена по информации с пресс-релиза.
В июне Кевин Файги рассказал, что четвёртые «Мстители» вновь ненадолго выйдут в мировой прокат. В России картину снова покажут в IMAX-кинотеатрах с 27 по 30 июня. Как отмечали в Marvel Studios, в картину войдёт несколько вырезанных сцен — каких именно, компания не раскрывала.
Однако издания MCU Cosmic, We Got This Covered и Movie Details с ссылками на свои источники раскрыли, ради чего стоит идти в кино на обновлённую версию:
- Послание от братьев Руссо.
- Сцена после титров с участием Халка.
- Трибьют Стэну Ли.
- Небольшая сценка из «Человека-паука: Вдали от дома».
Обновлено: по информации с пресс-релиза, в фильм действительно войдут обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенная вырезанная сцена из фильма (видимо, речь про сцену с Халком), а также отрывок из «Человека-Паука: Вдали от дома». Трибьют Стэну Ли не упоминается.
Кроме того, в честь дополнительного проката появился постер:
Мировые сборы «Мстителей: Финал» составляют 2,75 миллиарда долларов, что примерно на 30 миллионов меньше рекорда первого «Аватара». В своё время «Аватар» тоже выходил в прокат второй раз, так что не исключено, что несколько дней помогут «Финалу» преодолеть планку.
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