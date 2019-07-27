The Hollywood Reporter сообщает, что ранее на неделе Лос-Анджелес посетил актёр, кинематографист и мастер цифрового грима Энди Серкис. У него была деловая встреча со студией Sony, которая планирует пригласить Серкиса для производства второго «Венома» — но не в качестве артиста, а в качестве режиссёра!

По данным издания, постановщик первой части супергероики с Томом Харди Рубен Флейшер к сиквелу уже не вернётся. Sony рассматривает нескольких кандидатов, и Серкис входит в их число. Кроме того, студия рассматривает Трэвиса Найта («Бамблби», «Кубо. Легенда о самурае») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).

Больше всего Серкиса знают как исполнителя ролей вымышленных персонажей вроде Голлума во «Властелине колец» или Цезаря в «Планете обезьян». В «Чёрной пантере» 2018-го актёр сыграл и вовсе без цифрового грима. Помимо артистической деятельности, Серкис известен за операторскую работу в «Хоббите» Питера Джексона (был вторым постановщиком) и драматический фильм «Маугли». Первоначально лента должна была выйти в кинотеатры, но WB продали её Netflix.

Сейчас Флейшер занимается второй частью «Добро пожаловать в Zомбилэнд», которая стартует в России 24 октября. Постановщика не могут привлечь из-за занятости на постпродакшене, ведь съёмки хотят начать уже этой осенью, чтобы выпустить фильм в 2021-м.

И хотя критики встретили «Венома» прохладно, фильм собрал кассу в 856 миллионов долларов по всему миру. Харди рассказал, что заключил контракт на три картины.

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Всё, что можно было сделать неправильно, сделали. Том Харди пытается вытащить фильм, но кроме него, не на что тут смотреть.

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