По данным Collider, Sony намерена расширить свою киновселенную «Человека-Паука» ещё одной картиной — посвящённой Мадам Паутине.

Сюжетом фильма займутся сценаристы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс (в их портфолио также сериал «Затерянные в космосе», «Могучие рейнджеры», «Боги Египта» и «Дракула 2014 года). Пока точно не ясно, кто станет продюсером «Мадам Паутины», но вероятнее всего должность займут кураторы других фильмов студии про Человека-Паука — вроде Ави Арада и Мэтта Толмача. Курировать проект со стороны студии будет продюсер Палак Патель.

Впервые Мадам Паутина появилась в 210-м выпуске комикса The Amazing Spider-Man издательства Marvel в 1980 году (сценарист Дэнни О’Нил и художник Джон Ромита-младший). Её настоящее имя — Кассандра Уэбб. Это пожилая слепая женщина, страдающая хроническим нервно-мышечным заболеванием, из-за которого ей трудно двигаться и дышать. Кассандра связана с системой жизнеобеспечения, которая напоминает паучью сеть. Она обладает ясновидением и выступает союзником Человека-паука. Мадам Паутина также появлялась в анимационном мультсериале и нескольких видеоиграх.

Сейчас у Sony в работе фильм про Морбиуса, где главную роль исполнил Джаред Лето (на второстепенных ролях — Мэтт Смит и Джаред Харрис). В прокат картина должна выйти 31 июля 2020 года. Кроме того, компания запускает в производство сиквел «Венома» от Энди Серкиса.