Мы уже рассказывали, что Sony и Marvel Studios помирились и дальше совместно будут работать над третьим фильмом про Человека-Паука. Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.

Ещё 20 августа про партнёрство можно было сказать так: «оно на 100% мертво», однако в конфликт вмешался 23-летний актёр, который смог примирить стороны за несколько недель. По данным источников, актёр несколько раз лично встречался с главой Disney Бобом Айгером и председателем Sony Томом Ротманом, чтобы те пришли к соглашению. В итоге он добился успеха — компании объявили, что вместе снимут третий фильм про Человека-Паука, а супергерой появится в ещё одном фильме Marvel-Disney. Кевин Файги вновь возьмёт на себя обязанности креативного продюсера, а доля Disney составит 25% со сборов. При этом компания вложит в производство также четверть от суммы.

Всё началось с того, что Холланд внезапно появился на выставке Disney D23 Expo, чтобы поучаствовать в промо-кампании мультфильма Pixar «Вперёд». Его радостно встретили фанаты, которых он поблагодарил за поддержку цитатой Тони Старка: «Я люблю тебя 3000». Фанаты подхватили хэштег #SaveSpiderMan, вынуждая Sony заключить сделку с Disney.

Актёр начал общаться с боссам студий после D23. Он обратился к Ротману, чтобы тот вновь сел за стол переговоров с Disney — в качестве аргумента Холланд использовал тот факт, что он играет главную роль в грядущем фильме Sony по игре Uncharted. Артист также обратился и к Айгеру, умоляя одного из самых влиятельных голливудских продюсеров заключить сделку с Sony.

Решающим аргументом, разумеется, были деньги. По данным источников, Disney хотел заключить контракт о финансировании «50-50». Ещё в январе звучали цифры «25-25». Источники говорят, что Sony почти полгода никак не реагировала на предложение, и лишь в июне, перед стартом «Человека-Паука: Вдали от дома», Алан Хорн, другой председатель Disney, неожиданно прервал переговоры. Когда картина начинала собирать внушительную сумму в прокате — в итоге касса составила 1,13 миллиарда долларов, — обе стороны заартачились.

Sony была уверена, что сможет со всем справиться сама — руководителей окрылил успех «Венома» с 856 миллионами долларов. Disney в то же время «чувствовал себя непобедимым» с 2,79 миллиарда за «Мстителей: Финал». Холланду пришлось надавить при помощи поддержки фанатов, показав боссам студий, что от новой сделки в выигрыше будут все.