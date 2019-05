29 апреля в российский прокат наконец-то вышли долгожданные четвёртые «Мстители», которые завершили целую эпоху в киновселенной Marvel. Отечественным зрителям этот релиз запомнится надолго — жители России посмотрели «Финал» самыми последними (!) в мире, спасибо Министерству культуры.

Впрочем, сдвиг показа — не единственная неприятная особенность российского проката фильма. В Сети уже больше недели обсуждают, как изменился «Финал» в дубляже. Зрители отмечают, что локализаторы изменили фразу персонажа-гея и потеряли несколько отсылок, а также жалуются, что картину нельзя посмотреть в оригинале с субтитрами. Мы собрали несколько примеров — обязательно делитесь в комментариях другими!

В одной из первых сцен Стив Роджерс ведёт группу поддержки для тех, кто пытается жить после щелчка. В оригинальной озвучке один из участников рассказывает, что на днях ходил на свидание с мужчиной в кафе и завтра собирается встретиться с ним вновь. В дубляже фраза немного скорректирована — вместо слова «свидание» звучит нейтральное «ужин». При этом пол партнёра сохранился без изменений.

«КиноПоиск» предполагает, что так российское отделение Disney попыталось обезопасить свой крупнейший релиз от неприятностей со стороны блюстителей нравственности в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Ведь иначе рейтинг фильма пришлось бы поднимать до 18+, что отсекает часть аудитории. Возможно, именно по этой причине прокатчик не стал выпускать фильм на английском языке с субтитрами.

При этом постановщики признаются, что для них была важна репрезентация. Правда, у них скорее получился очередной «гей по пресс-релизу» — как это было с Сулу в «Стартреке: Бесконечность».

Кстати, в этой сцене фигурируют сразу два камео. Персонажа-гея сыграл Джо Руссо, один из постановщиков фильма. А роль ещё одного участника группы поддержки исполнил Джим Старлин, сценарист комиксов. Это он придумал Таноса и сюжет «Перчатки Бесконечности», в которой безумный титан щёлкнул пальцами.

«Вроде у нас звучало как-то иначе?» — подумаете вы и окажетесь правы. У этой фразы интересная история.

В оригинальной озвучке дочь Тони Старка говорит отцу: «I love you 3000» — подобную фразу американские детишки частенько говорят своим родителям. Как отмечает Business Insider в интервью со сценаристами картины, первоначально в тексте сценария фигурировала фраза «I love you tons» (что-то вроде «Я люблю тебя так сильно»), но Роберт Дауни-младший попросил её немного изменить, потому что его дети говорят ему именно «I love you 3000».

В дубляже фраза адаптирована — Морган говорит: «Я люблю тебя в сто тысяч раз сильнее». Согласитесь, более понятно, чем «три тысячи»?

Впрочем, многочисленные фанатские мемы и иллюстрации, посвящённые прощанию со Старком, отсылают именно к оригинальной цитате.

Thank you to all the fans around the world for being part of our universe. We love you 3000. #AvengersEndgame pic.twitter.com/ZAHYQDetZ5

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 28, 2019