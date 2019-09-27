Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли. По информации Deadline, в данный момент постановщик ведёт переговоры со студией Sony.

В августе 2019 года от режиссёрского кресла отказался Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», эпизоды «Чёрного зеркала» и «Пацанов»). Причину его ухода СМИ не назвали. Студия хотела найти Трахтенбергу замену до конца лета, так как начать производство фильма планировали в первые месяцы 2020 года.

Сценарий к картине пишут Артур Маркум и Мэтт Холлоуэй (оба — «Железный человек»), а также Рейф Юдкинс («Агенты Щ.И.Т.», «Колесо времени»). Продюсерами выступают Чак Ровен, Ави и Ари Арад и Алекс Гартнер.

Ранее Трахтенберг рассказывал, что будущий фильм осветит приключения Нейтана и Салли. Постановщик хотел рассказать новую историю дуэта авантюристов, а не экранизировать сюжет игры. Сохранит ли студия эту линию, пока неизвестно.