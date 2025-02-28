Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди опровергла свой уход на пенсию





Кеннеди действительно обсуждает с Disney своего потенциального приемника, но даже после его назначения она останется в качестве продюсера.







Что касается будущих фильмов по «Звездным войнам», то новой трилогией все еще занимается Саймон Кинберг, который должен сдать черновик сценария в июне. События новых лент развернутся после девятого эпизода.





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