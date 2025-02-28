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Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди опровергла свой уход на пенсию

Андрей Квасков
28 февраля 15:46
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Кэтлин Кеннеди в интервью порталу Deadline заявила, что пока не планирует уходить на пенсию. Тем самым она опровергла информацию СМИ, которые утверждали, что в конце 2025-го пост займет кто-то другой.

Кеннеди действительно обсуждает с Disney своего потенциального приемника, но даже после его назначения она останется в качестве продюсера.

Что касается будущих фильмов по «Звездным войнам», то новой трилогией все еще занимается Саймон Кинберг, который должен сдать черновик сценария в июне. События новых лент развернутся после девятого эпизода.

Какие еще фильмы в работе:
  • Лента Шона Леви расскажет о будущем, через пять-шесть лет после девятого эпизода, главную роль может сыграть Райан Гослинг;
  • Картина Джеймса Мэнголда про рассвет джедаев;
  • Тайка Вайтити все еще работает над сценарием для своего фильма, но на фоне занятости режиссера процесс протекает медленно. Кеннеди уже прочла первый акт, который ей понравился.
Ближайшим полнометражным фильмом по «Звездным войнам» станет «Мандалорец и Грогу», который выйдет уже в мае 2025 года.

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Андрей Квасков
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