СМИ назвали главных кандидатов на пост главы Lucasfilm. Среди них Кевин Файги

Кэтлин Кеннеди покинет пост главы Lucasfilm в конце 2025 года. После этого начались обсуждения, кто может принять бразды правления над вселенной «Звездных войн».





Журналисты утверждают, что основным кандидатом на новый пост может стать текущий глава Marvel Studios Кевин Файги, но получится ли его привлечь на фоне занятости в MCU, пока неясно.





Также рассматривается Дэйв Филони, но его считают слишком творческим человеком, которому не интересна менеджерская роль. Что касается Джона Фавро, он вряд ли выдержит давление, и менеджеры просто «раздавят его со всех сторон». Хотя не исключено, что Фавро и Филони могут разделить обязанности.





В списке кандидатов также упоминается Джей Джей Абрамс, но режиссер «Пробуждения силы» и «Скайуокер. Восхода» вряд ли захочет возвращаться к франшизе.





Источники полагают, что Кеннеди задержалась на посту главы Lucasfilm именно из-за отсутствия явного наследника.

THR объявило, что