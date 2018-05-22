На этой неделе в продажу выходит новая фантастическая игра Дэвида Кейджа «Detroit: Стать человеком». Её действие разворачивается в мире будущего, в котором большую роль играют андроиды. Они прислуживают людям, выполняют различные поручения и даже выступают в качестве секс-кукол. Рассуждения об искусственном интеллекте станут одной из главных тем видеоигры. Ну а кто поговорит об этих темах лучше, чем другой искусственный интеллект?
Теперь об игре может рассказать голосовой помощник «Яндекса» Алиса. Чтобы начать с ней разговор, нужно произнести кодовую фразу «Давай поговорим про игру Detroit». Она скинет несколько скриншотов и роликов, а также поделится описанием игры. Правда, подробностей сюжета от Алисы не дождёшься — говорит, что спойлерить не собирается.
Кроме того, Алиса может запустить небольшой интерактивный квест с несколькими концовками. В нём участнику предстоит выкрасть секретные данные с завода. Как и в оригинальной игре, в квесте игрок столкнётся с моральными выборами и несколькими концовками.
Игра «Detroit: Стать человеком» выходит уже 25 мая на PS4. Если вы успеете её предзаказать, то в подарок получите детективную игру Heavy Rain и цифровой саундтрек «Детройта». В библиотеке PS Store для всех желающих доступна бесплатная демо-версия с первым уровнем.
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